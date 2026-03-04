Modena, Adorni: "Dispiace per la sconfitta, avevano voglia di rivalsa dopo l'ultimo ko"

Davide Adorni, difensore del Modena, commenta così la sconfitta subita sul campo della Virtus Entella. Queste le sue parole riportate da Parlandodisport.it.

“È una sconfitta difficile da digerire, abbiamo preso due tiri e subito altrettanti gol e fa sicuramente male. Avevamo voglia di fame e rivalsa dopo l’ultimo ko, dispiace perdere in questo modo e c’è grande amarezza e dispiacere.

Reti subite? Devo rivederli, potevamo fare sicuramente meglio e sono dettagli da sistemare in vista delle prossime partite.

Cesena? Non è semplice ripartire, ma bisogna considerarla come un’opportunità per lasciarci tutto alle spalle e ripartire immediatamente. Si tratta di un derby da affrontare con idee lucide e pulite per fare una grande prestazione.

Ritorno dal primo minuto? Personalmente sto bene, ho aiutato i miei compagni quando non giocavo e oggi speravo in un risultato diverso”.