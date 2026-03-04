Avellino, Ballardini: "Speriamo di recuperare Pandolfi e Izzo. Favilli è ancora indietro"

Davide Ballardini, allenatore dell'Avellino, ha parlato a Prima Tivvù dopo la sconfitta per 4-0 a Venezia.

Queste le sue parole riportate da Tuttoavellino.it: “C'è da dire che noi all'inizio siamo stati sempre troppo timidi, concedendo troppo spazio al Venezia. Eravamo stati ordinati ma non come volevo io, perché volevamo aggredirli di più e non abbassarci così tanto. Poi sì, fino al 35', il Venezia non aveva creato chance pericolose. Poi c'è stato il rosso a Tutino e subito i gol che hanno chiuso la gara. Nel secondo tempo l'atteggiamento mi è piaciuto, i ragazzi hanno corso, hanno lottato".

Squadra spenta: “Sì dopo il 2-0 abbiamo staccato la spina, ma è anche vero che nel secondo tempo c'è stata una reazione, il voler finire la gara in modo dignitoso. L'impegno non è mancato, atteggiamento giusto”.

Sui cambi: “Palumbo veniva da tutta la gara con la Juve Stabia, Kumi veniva da poco a pieni giri, quindi abbiamo cercato di preservarli”.

Su Sounas: “Lui può fare la mezzala e il regista, ha qualità e intelligenza, così come Palumbo e Le Borgne. Dopo la partita bisogna stare zitti, si riflette, poi il giorno dopo, a mente lucida, si parla e si analizza il tutto”.

Qualche recupero: "Speriamo di recuperare Pandolfi, lo stesso Palmiero, forse anche Izzo. Favilli è ancora indietro".