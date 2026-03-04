Napoli, niente Lobotka col Torino: già scelto il rimpiazzo, ma Conte spera anche in Anguissa

La vigilia della sfida contro il Torino porta nuove preoccupazioni per Antonio Conte. Il Napoli rischia infatti di dover fare a meno di Stanislav Lobotka, alle prese con un sovraccarico muscolare che mette seriamente in dubbio la sua presenza nell’anticipo di venerdì sera al Maradona.

Lo slovacco, punto di riferimento della manovra azzurra, aveva già lasciato il campo in anticipo nella trasferta di Verona. In quel momento il cambio con Billy Gilmour era sembrato una scelta tecnica, ma col passare delle ore è emerso un fastidio muscolare che lo staff sanitario preferisce gestire con la massima prudenza. Nulla di particolarmente grave, ma sufficiente per orientare verso l’esclusione.

L’eventuale assenza di Lobotka complicherebbe ulteriormente la situazione di un centrocampo già falcidiato dagli infortuni. Gilmour resta il sostituto naturale, ma lo scozzese rientra da un lungo stop legato a un intervento per pubalgia e non gioca novanta minuti dal 28 ottobre, nella gara di Lecce. Dopo il rientro a metà febbraio contro la Roma, quando ha disputato undici minuti partecipando all’azione del 2-2, ha accumulato solo brevi spezzoni: 17 minuti a Verona e una panchina intera a Bergamo.

Conte spera di poter contare almeno su uno spezzone di Frank Anguissa, ormai vicino al ritorno tra i convocati. Più incerta invece la situazione di Scott McTominay, fermo da circa un mese. In uno dei momenti più delicati della stagione, il Napoli rischia così di affrontare il Torino senza il suo principale regista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.