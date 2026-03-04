Avellino, Patierno dopo il ko col Venezia: "Testa al Padova, non possiamo più sbagliare"

Cosimo Patierno, attaccante dell'Avellino, ha parlato a Prima Tivvù dopo la sconfitta a Venezia. Queste le sue parole riportate da TuttoAvellino.it: "Sapevamo della difficoltà della gara, perché venivamo in casa della squadra più forte del campionato. L'espulsione ci ha tagliato le gambe. Non siamo riusciti a restare in partita. Ora però testa alla prossima, perché in casa dobbiamo iniziare a fare i 3 punti per tirarci su da questo momento”.

Fattore mentale: “Non siamo entrati in campo intimoriti, perché all'inizio credo che ce la stavano giocando, anche se eravamo schiacciati. Forse dovevamo avere più coraggio, correre di più ed essere più aggressivi”.

Problemi in attacco: “Stiamo cercando di fare qualcosa in settimana, è evidente che stiamo avendo difficoltà, il problema è che non creiamo. L'unica soluzione è il lavoro, solo il lavoro ci più aiutare”.

Le prossime gare: “Sappiamo benissimo che ci aspettano scontri diretti importanti e in casa non possiamo sbagliare. Siamo incazzati per il risultato, dobbiamo solo resettare questa gara e pensare subito al Padova e a quelle dopo”.