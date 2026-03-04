Roma, che fine ha fatto Robinio Vaz? Oltre 20 milioni di euro per... 64 minuti in campo

La Roma a gennaio ha deciso di investire su Robinio Vaz ben 20 milioni di euro di parte fissa, 3 di bonus facilmente raggiungibili e 2 un po' più complicati. Inoltre ha garantito al 19enne un ingaggio da 2 milioni di euro annui (1,5 garantiti, 0,5 legati ai risultati di squadra) fino al 2030. L'idea è certamente quella di acquistare un calciatore da formare, che possa fare la differenza in futuro, ma una spesa del genere in qualche modo obbliga il classe 2007 a dare certezze fin da subito.

A sorpresa però Gasperini lo ha utilizzato veramente pochissimo da quando lo ha a disposizione. Prima 14 minuti contro il Torino, poi 21 nel match contro il Milan, poi 11 a Udine e infine 18 a Napoli. Se contro il Cagliari non era presente causa infortunio, nelle ultime due uscite è rimasto in panchina per 90 minuti, non subentrando nel 3-0 alla Cremonese e nel 3-3 con la Juventus.

La speranza da parte di Massara e dei Friedkin è che riesca a imporsi nella Capitale in breve tempo. Le pressioni rispetto a Marsiglia sono diverse, ma è anche vero che neanche l'OM è una società in cui è semplice giocare e il Velodrome spaventa almeno quanto l'Olimpico. Finora ogni suo minuto è costato più di 390mila euro: urge un segnale chiaro da parte sua, magari già da domenica.