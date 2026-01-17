TMW L'assessore Perini ricorda Commisso: "Ha dato un lascito a Firenze e a tutto lo sport italiano"

Anche l'assessore allo Sport, Politiche giovanili, Tradizioni popolari di Firenze, Lucrezia Perini, ha parlato ai media presenti a Palazzo Vecchio esprimendo il proprio ricordo del presidente Rocco Commisso, scomparso nelle scorse ore all'età di 76 anni.

Queste le sue parole: "E' stato un uomo che trasmetteva tanto, soprattutto ci teneva tanto a trasmettere ai giovani l'entusiasmo e la voglia di migliorarsi da tutti i punti di vista. Ha regalato un lascito non solo alla nostra città ma a tutto lo sport italiano, perché il Viola Park è un impianto sportivo meraviglioso che da modo a tante squadre di crescere insieme. Questo è un elemento che per lo sport fiorentino e nazionale è importantissimo ed è emblema della generosità di Rocco Commisso.

Ci porteremo con noi il ricordo di un uomo che ha voluto bene alla Fiorentina, a Firenze. Domani in occasione di Bologna-Fiorentina stringiamoci tutti attorno alla maglia viola in ricordo di Rocco e mettiamo tutti noi stessi e il nostro cuore nei prossimi mesi e nei prossimi anni".