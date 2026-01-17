Morte Commisso, il messaggio di cordoglio del Como per il presidente della Fiorentina
"Como 1907 esprime le sue più sentite condoglianze per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso e si unisce alla sua famiglia e alla società Fiorentina in questo momento di lutto". Questo il messaggio di cordoglio del Como per la scomparsa del presidente del club viola Rocco Commisso, morto nella notte all'età di 76 anni.
Como 1907 expresses its deepest condolences for the passing of President Rocco Commisso and extends its sympathy to his family and @acffiorentina at this time of mourning.
