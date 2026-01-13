L'Atalanta ricompone la coppia dei sogni del Sassuolo: Raspadori ritrova Scamacca

Tutto pronto, l'Atalanta si appresta ad accogliere il ritorno in Italia e in Serie A dell'attaccante Giacomo Raspadori, a caccia di maggiori occasioni rispetto ai suoi primi (e ultimi) mesi di esperienza con la maglia dell'Atletico Madrid, anche in ottica Nazionale, per provare a strappare eventualmente (prima infatti c'è purtroppo ancora da arrivarci) una chiamata da Gattuso per i prossimi Mondiali.

E quindi Raspadori va a Bergamo, dove troverà come suo nuovo allenatore Palladino e dove ricomporrà anche un tandem offensivo che qualche anno fa ha fatto le fortune del Sassuolo. Si ricompone la ScamaDori o la RaspaMacca, la coppia stile il gigante e il bambino con Gianluca Scamacca. Due che si conoscono come fratelli, visto che le prime partite giocate assieme dai due delle 49 complessive messe assieme tra l'esperienza al Sassuolo e la Nazionale, risalgono addirittura ai tempi della Primavera neroverde.

Indimenticabile per i tifosi del Sassuolo la stagione 2021/22, nella quale il Sassuolo arrivò all'11° posto della classifica con un invidiabile bottino di 50 punti, trascinato proprio dai gol dei suoi due attaccanti. Messi insieme, Scamacca (16) e Raspadori (10) hanno segnato la bellezza di 26 gol in Serie A in quella stagione, guadagnandosi le attenzioni da parte dei grandi club e le prime chiamate in azzurro. Per un percorso che da lì a poco li avrebbe visti separarsi, per ricongiungersi però adesso in quel di Bergamo.