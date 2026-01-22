L'Atalanta si beffa in Champions, ma ha un Lookman in più. La Juve si rialza subito
L'Atalanta si beffa da sola, in Champions League. La squadra di Palladino aveva in mano la partita con l'Athletic Bilbao, persa poi per 2-3 nei minuti finali della New Balance Arena: un risultato amarissimo che porta i bergamaschi a giocarsi l'accesso alle prime otto della competizione all'ultima giornata, contro l'Union Saint-Gilloise. Molto meglio invece la Juventus, che si rialza dopo la fragorosa sconfitta di Cagliari piegando per 2-0 il Benfica. Nel frattempo, proprio i bianconeri, continuano la caccia all'attaccante col ds Ottolini in missione in Turchia per arrivare ad En-Nesyri.
Tutto questo nel corso del TMW News di oggi, con l'ex orobico Domenico Progna. Spazio poi alla Fiorentina e alle opinioni di Vittorio Tosto, ex viola oggi operatore di mercato, che analizza la situazione di Niccolò Fortini. L'esterno classe 2006 si è messo ben in mostra durante la stagione, con la Roma che si è gettata sul giocatore intenta a prenderlo già ora a gennaio. Qua sotto il video: