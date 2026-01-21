L'Athletic dilaga a Bergam, 1-3 al 74': due assist e un gol per Navarro
Terzo gol dell'Athletic al 74', clamoroso a Bergamo. De Roon sbaglia l'appoggio, Sancet manda fuori tempo Kossounou e serve Navarro che da due passi supera Carnesecchi. Due assist e un gol per l'esterno d'attacco.
