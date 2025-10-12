L'Empoli riflette su Pagliuca: in caso di esonero si pensa a Dionisi, che tratta la risoluzione
Sono ore di riflessione in casa Empoli per quanto riguarda il futuro in panchina del tecnico Guido Pagliuca. Nonostante l’ultima vittoria ottenuta in campionato contro il Sudtirol, i toscani starebbero pensando di separarsi dal tecnico arrivato in estate dalla Juve Stabia. Tra oggi e domani è attesa la decisione definitiva.
Per sostituirlo il nome in pole position è quello di Alessio Dionisi. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la trattativa sarebbe a buon punto, con Dionisi che sta trattando proprio in queste ore la risoluzione dal Palermo. Se il tecnico dovesse trovare la quadra per liberarsi dalla società siciliana, allora la trattativa con gli azzurri potrebbe sbloccarsi già nelle prossime ore.
In caso di fumata bianca si tratterebbe di un ritorno di Dionisi al Castellani, dopo la precedente esperienza nella stagione 2020/21. Il tecnico sarà chiamato a risollevare il morale del club, dodicesimo in Serie B a quota nove punti, dopo due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.