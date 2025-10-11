Empoli, Pagliuca resta in bilico e spunta una vecchia conoscenza: Dionisi nome caldo

Nonostante la vittoria in casa del SudTirol, che ha permesso all’Empoli di andare alla pausa tirando un po' il fiato, la posizione del tecnico Guido Pagliuca resta ancora non saldissima con i dubbi sul suo lavoro che non sono stati del tutto dissipati tanto che la dirigenza sta ancora valutando la situazione prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Lo riferisce Empolichannel.it spiegando che al momento non è scontato che Pagliuca sia alla guida della squadra alla ripresa degli allenamenti programmati per martedì. Questo fine settimana infatti dovrebbe portare consiglio in casa Empoli con la sfida contro il Venezia nel prossimo turno che potrebbe anche vedere un altro tecnico sedere in panchina.

Il nome caldo per la sostituzione è quello di una vecchia conoscenza come Alessio Dionisi reduce dall’esperienza negativa a Palermo e già alla guida degli azzurri nel 2020/21 quando conquistò la promozione in Serie A. Da capire però quale potrebbe essere la reazione della piazza visto che i tifosi empolesi non gli perdonarono la partenza in direzione Sassuolo di quattro anni fa. Quello di Dionisi non sarebbe l’unico nome sul tavolo con altri possibili candidati che portano ai nomi di Fabio Pecchia, Eugenio Corini, Daniele De Rossi, Luca Gotti e Moreno Longo.