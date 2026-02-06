Pisa, Touré: "Hiljemark ha portato tanto entusiasmo, abbiamo capito subito cosa vuole"

Idrissa Touré, centrocampista del Pisa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata 0-0 sul campo del Verona: "Nella fase difensiva abbiamo dei nuovi tattici, Hiljemark mi ha corretto alcuni posizionamenti in campo, ha portato tanto entusiasmo ed energia. Mi dispiace per Gilardino, che era un buonissimo allenatore ma questo è il calcio. Il nuovo allenatore da primo giorno ci ha fatto capire come vuole che giochiamo e vedremo la prossima settimana contro il Milan, dopo qualche giorno in più di allenamenti, come andrà".