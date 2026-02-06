Live TMW Pisa, Hiljemark ci crede: "Meglio nel secondo tempo, possiamo salvarci"

È terminata la sfida salvezza fra Hellas Verona e Pisa allo stadio Bentegodi, terminata 0-0 dopo una gara nervosa e scarna di vere occasioni. Il tecnico nerazzurro, Oscar Hiljemark, dopo la sua prima in panchina con la nuova squadra, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.18 inizia la conferenza stampa.

Cosa salva di questa partita?

"In fase difensiva abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo preso pochi tiri in porta, nel primo tempo abbiamo sofferto un po' con la palla, nella ripresa è andata meglio, abbiamo giocato semplice, ma anche assieme".

Ci spiega alcune scelte, come il cambio di Durosinmi e l'esclusione di Tramoni? E le difficoltà di Aebischer come le giudica?

"Nel primo tempo siamo stati troppo lunghi, i difensori erano troppo abbassati e i palloni arrivavano in modo difficile da controllare per gli attaccanti. Secondo me non per colpa di Aebischer, ma perché eravamo troppo lunghi. Nella ripresa abbiamo fatto bene, creando più occasioni. Tramoni non ha giocato solo per scelta tattica".

Crede che Pisa e Verona possano salvarsi?

"Noi siamo migliorati un po' nel corso della partita, nel primo tempo abbiamo fatto bene difensivamente, nella ripresa meglio con il gioco. Il nostro obiettivo è salvarci, dopo tre giorni ho visto la squadra combattere assieme, con la grinta giusta. Tante cose positive per essere passati tre giorni".

Per il lavoro che deve fare il suo nemico è il tempo?

"La squadra ha fatto un buon lavoro in questi tre giorni, il nostro modo di allenarsi e di giocare è differente, c'è qualcosa da cambiare, ma dobbiamo fare tutto assieme. Non possiamo cambiare tutto in una settimana".

Ore 23.23 finisce la conferenza