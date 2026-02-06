Terremoto Salernitana, Raffaele al capolinea, Faggiano ora sotto osservazione

Dopo la sconfitta per 1-0 rimediata al Monterisi di Cerignola, sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Giuseppe Raffaele sulla panchina della Salernitana. Secondo quanto raccolto da TuttoSalernitana.com, la società starebbe valutando diverse opzioni, anche alla luce dell’imminente turno infrasettimanale: martedì, infatti, i granata torneranno in campo contro il Casarano all’Arechi. In attesa di una decisione definitiva, non è da escludere una soluzione interna e temporanea: la panchina potrebbe essere affidata al tecnico della Primavera Guglielmo Stendardo, chiamato a traghettare la squadra nel delicato match di metà settimana. Parallelamente restano sul tavolo anche altri profili.

Tra questi Guido Pagliuca, ex Juve Stabia, sul quale sarà però necessario comprendere la reale disponibilità ad accettare la proposta, e Pasquale Marino, tecnico di esperienza che nella scorsa stagione ha guidato proprio i granata nei play-out di Serie B.

Da valutare con attenzione anche la posizione del direttore sportivo Daniele Faggiano, che nelle ultime settimane ha difeso strenuamente l’operato di Raffaele, assumendosi di fatto parte delle responsabilità legate a un mercato che non ha prodotto gli effetti sperati. In particolare, alcune scelte dell’ultimo giorno di trattative non hanno convinto pienamente, contribuendo ad alimentare malumori e riflessioni all’interno della società. Le prossime ore saranno decisive per chiarire il futuro della guida tecnica e dell’area sportiva: sono attesi sviluppi a breve.