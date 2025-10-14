L'ex collaboratore di Conte al Napoli: "Rrahmani e Lobotka tra i più maniacali con il cibo"

Il Napoli si prepara alla partita contro il Torino, in programma sabato in trasferta, e Antonio Conte spera di recuperare qualche pezzo. Chi dovrebbe farcela a rientrare è Alessandro Buongiorno, ai box ormai da diverse partite. Dell'ex Torino e non solo ha parlato a Radio Kiss Kiss Tiberio Ancora, personal trainer e nutrizionista, collaboratore di Conte al Napoli la scorsa stagione: “Per Buongiorno, sarà un rientro graduale, rientra da un infortunio un pò particolare. Se dovesse giocare dall’inizio, il mister e lo staff saranno sicuri del fatto che è al 100%.

Il giocatore migliore del Napoli dal punto di vista dell’alimentazione? L'ex nutrizionista azzurro risponde così: "Sono i dettagli che fanno la differenza, difficilmente ho trovato un calciatore non attento a tutto questo. A parità tecnico tattica vince chi sta più in forma, poi certo se devo fare un nome ti dico che tra quelli più maniacali c’è Rrahmani e al secondo posto Lobotka".

Due battute anche su Spinazzola: "In ogni caso ripeto che tutti sono molto attenti ai dettagli, vedete il caso di Spinazzola: lui è un calciatore che, quando è attento a tutti i particolari, fa un salto di qualità incredibile. Lo vedo più maturo, più felice rispetto a Roma, si è fatto contagiare dall’ambiente, lo vedevo sorridere in continuazione. Gli ho sempre detto “a Roma ti vedevo spento, qui è un’altra cosa” e per me questo è merito di mister Conte. Quando i calciatori salgono sulla bilancia Conte vuole essere presente, cura le cose impensabili è il numero uno anche per questo”.