L'ex commissario della FIGC: "Faccio un tifo appassionato per Conte e Malagò"

Roberto Fabbricini, ex commissario straordinario della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, parlando della situazione del calcio italiano: "C'è un problema strutturale, non sono i singoli componenti a creare un problema generale, ma il loro strapotere verso ogni decisione del consiglio federale. La Federazione Calcistica Italiana non è una federazione, ma una confederazione di tanti organismi che cercano di prevalere sull’altro, opprimendo in ogni modo le decisioni del consiglio federale".

Fabbricini poi parla del suo rapporto con Giovanni Malagò, candidato alla presidenza FIGC: "Gli ho dato la soddisfazione di essere il segretario del CONI, ancor prima che il Presidente. È un uomo che ha una grande capacità e un grande pregio: sa ascoltare tutti i pareri delle persone! Sono convinto che saprebbe adattare la propria competenza alla struttura collegiale che saprebbe gestire con competenza e rispetto dei ruoli. Se poi sarà l’uomo giusto per la Presidente della FIGC, questo lo dirà solo il tempo. L'ho sentito nei giorni scorsi. Non abbiamo parlato della Presidente della FIGC. Ovviamente c’è stata una spruzzata sull’argomento"

Infine si è espresso su Antonio Conte: "Ha già ricoperto il ruolo di commissario tecnico della nazionale quando ero segretario del CONI. L’allenatore del Napoli ha fatto benino sulla panchina di Coverciano, sa bene come operare all'interno del contesto della nazionale e come aggirare ogni comportamento. Ricordiamoci che il ruolo di commissario tecnico è diverso da quello di una società. Sarei contento se potesse ricoprire di nuovo il ruolo di commissario tecnico. Dal canto mio, faccio un tifo appassionato sia per Antonio Conte che per Giovanni Malagò, affinché occupino posizioni di vertice all’interno della FIGC. Sono persone estemporanee che sono dotate di consistenza e di veridicità e potranno fare molto bene poiché hanno la capacità di trovare la soluzione ad ogni situazione come anche lo stesso Aurelio De Laurentiis".