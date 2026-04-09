Fiorentina, Vanoli: "In campo con coraggio e personalità, ma c'è anche il ritorno"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Crystal Palace valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League.

Che partita si aspetta e cosa si aspetta da chi gioca?

"Che facciano una grande prestazione per aiutare la squadra. Lo spirito deve essere quello che ci ha portato fuori quando avevamo 4 punti. Partita importante contro una squadra forte, dobbiamo giocare con coraggio e personalità".

Il punto di forza può essere il centrocampo e le funzioni di Fabbian?

"Sono d'accordo, la differenza nel calcio moderno la fa il centrocampo. Fagioli in questo periodo ha fatto girare tanto la squadra e Gud può fare male tra le linee, l'attacco alla profondità può fare loro male".

Da sfruttare che le pressioni siano più su di loro?

"La pressione fa sempre parte di quelli che vogliono ottenere qualcosa di importante. Grandissimo percorso in Conference, oggi i ragazzi se la devono giocare con coraggio sapendo che c'è anche il ritorno".