Ganz sul derby: "Lautaro e Leao divertono, Gimenez e Nkunku si sbloccheranno"

Daniele Najjar
Oggi alle 13:08Serie A
L'ex attaccante di Milan ed Inter, Maurizio Ganz, ha parlato del derby di Milano in arrivo domani sera in una intervista a SportWeek.

Ganz spiega la scelta che fece da calciatore, passando dall'Inter al Milan: "È stata la società a mandarmi via. Nell’Inter c’erano Ronaldo, Zamorano, Recoba più Moriero e Djorkaeff. Io sarei rimasto, non è stato possibile. Mi vole- vano il Milan e il Lecce. Sono andato al Milan ed è scoppiato un casino. I tifosi mi consideravano un traditore", le sue parole. Sull'esultanza dopo un gol nel derby: "È stato uno sfogo, un’esultanza forse esagerata, ma ero pieno di rabbia, semplicemente non sono riuscito a trattenerla. Non ce l’avevo coi tifosi nerazzurri: mi hanno voluto bene e questa è una cosa che non potrò mai dimenticare".

Parlando degli attuali protagonisti del derby Ganz spiega: "Ammiro Lautaro e Leao. Fanno la differenza e divertono", assicura. Poi sugli attaccanti in crisi dal lato rossonero: "Gimenez e Nkunku? Si sbloccheranno. Conosco bene quel mestiere. Basta un gol in deviazione, il tiro un centro- campista che ti sbatte addosso, la metti dentro e poi riprendi".

