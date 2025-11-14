TMW L'ex Lazio Berisha: "In estate potevo tornare in A. Mi piacerebbe, anche a gennaio"

L'ex portiere di Lazio e Atalanta - fra le altre - Etrit Berisha, oggi in forza all'Hacken a 36 anni, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha raccontato come sta andando la sua avventura in Svezia, aprendo le porte ad un suo eventuale ritorno in Italia nel mercato invernale.

Come sta andando in Svezia?

"Sta andando bene. Abbiamo vinto la coppa, in Conference abbiamo giocato alcune partite belle e importanti come contro il Rayo Vallecano e lo Strasburgo, sono stato contento di essermela giocata alla pari con loro. Non si è vista alcuna differenza tra loro e noi".

Sei mai stato tentato dal ritorno in Italia?

"C'e stato un tentativo in estate. Certamente essendo stato per tanti anni da voi un po' di nostalgia c'è sempre".

Se ti chiamassero, per esempio a gennaio?

"Il campionato lo seguo sempre e quest'anno è diventato ancora più difficile e divertente con tante squadre che lottano sia per lo scudetto che per la salvezza. Se capita l'occasione giusta mi piacerebbe tanto".

Seguendo il campionato, fai ancora il tifo per la Lazio da lontano? Può fare bene nonostante le difficoltà e il blocco di mercato?

"La Lazio può fare bene soprattutto perché ha un allenatore come Sarri e che conosce bene la piazza. Al contempo la situazione può diventare anche molto difficile vedendo come sta andando la Roma. Nella Capitale c'è sempre quella pressione che ci si porta dietro per la rivalità fra le due squadre".