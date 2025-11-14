Esclusiva TMW Berisha su Gasperini: "Il migliore che abbia avuto. E complica le cose a Sarri..."

L'ex portiere di Lazio e Atalanta - fra le altre - Etrit Berisha, oggi in forza all'Hacken a 36 anni, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlarci della sua avventura in Svezia ed anche di alcuni temi legati all'attualità in Serie A.

Come sta andando in Svezia?

"Sta andando bene. Abbiamo vinto la coppa, in Conference abbiamo giocato alcune partite belle e importanti come contro il Rayo Vallecano e lo Strasburgo, sono stato contento di essermela giocata alla pari con loro. Non si è vista alcuna differenza tra loro e noi".

Sei mai stato tentato dal ritorno in Italia?

"C'e stato un tentativo in estate. Certamente essendo stato per tanti anni da voi un po' di nostalgia c'è sempre".

Se ti chiamassero, per esempio a gennaio?

"Il campionato lo seguo sempre e quest'anno è diventato ancora più difficile e divertente con tante squadre che lottano sia per lo scudetto che per la salvezza. Se capita l'occasione giusta mi piacerebbe tanto".

Seguendo il campionato, fai ancora il tifo per la Lazio da lontano? Può fare bene nonostante le difficoltà e il blocco di mercato?

"La Lazio può fare bene soprattutto perché ha un allenatore come Sarri e che conosce bene la piazza. Al contempo la situazione può diventare anche molto difficile vedendo come sta andando la Roma. Nella Capitale c'è sempre quella pressione che ci si porta dietro per la rivalità fra le due squadre".

A proposito della Roma: Gasperini lo conosci bene, è davvero fra i migliori in circolazione? E può sognare lo Scudetto?

"Gasperini è stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto. Gli auguro di riuscire a vincere lo Scudetto, anche se vedendo tutte le squadre che sono in lotta in pochi punti là sopra, prevedo un finale di stagione deciso solo al fotofinish".

Hai avuto Pioli alla Lazio: ti ha stupito come sia andata con la Fiorentina?

"Gli allenatori purtroppo pagano sempre il prezzo più caro quando le cose non vanno bene. Questo è successo adesso anche a Pioli e mi dispiace perché è una brava persona e un allenatore molto preparato. Difficile spiegare da fuori cosa sia successo alla Fiorentina".

I portieri che oggi ti esaltano di più in Serie A?

"Faccio i nomi di Svilar e anche di Carnesecchi".