Modena-Venezia, le formazioni ufficiali: chi resta in scia del Frosinone? Le scelte
Scontro d'alta quota al Braglia di Modena, con la squadra di Sottil che alle 15 ospiterà il Venezia di Stroppa. Massolin farà coppia con Gliozzi nell'attacco del Modena, mentre il Venezia si affida a Yeboah e Adorante. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida con le scelte dei due tecnici.
Le formazioni ufficiali di Modena-Venezia
Modena (3-5-2) : Chichizola; Dellavalle, Adorni, Cauz; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Massolin, Gliozzi. Allenatore: Sottil.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko: Hainaut, Duncan, Busio, Doumbia, Sagrado; Yeboah, Adorante. Allenatore: Stroppa.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B, 17ª GIORNATA
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Frosinone-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Venezia
Ore 15:00 - Monza-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Sampdoria
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Catanzaro 28*
Cesena 27
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16*
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
* una gara in più