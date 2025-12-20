Roma, Massara lavora al doppio colpo: con Zirkzee può arrivare anche Raspadori, ecco come

La Roma sa che, per restare agganciata al treno che conta davvero, servono gol, peso specifico, soluzioni lì davanti. Per questo il nome caldo resta quello di Joshua Zirkzee. Un’operazione complessa, quasi chirurgica, che Tiago Pinto ha lasciato in eredità e che Massara sta provando a incastrare rispettando tempi, conti e ambizioni. Il Manchester United non fa sconti: l’attaccante può partire solo nella seconda metà di gennaio, quando rientreranno i compagni impegnati in Coppa d’Africa. La Roma riflette, ma l’idea di aspettare sta prendendo corpo. La formula è pronta: prestito oneroso, anche superiore ai 5 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni in caso di qualificazione in Champions League.

Poi c’è l’altro binario, meno appariscente ma altrettanto strategico: quello che porta a Giacomo Raspadori. Un’ipotesi oggi più fredda, ma tutt’altro che secondaria. Gasperini vorrebbe un rinforzo sulla trequarti, soprattutto se Baldanzi dovesse partire - Pisa e Verona osservano - e se Bailey rientrasse all’Aston Villa in anticipo.

Per Raspadori servirà pazienza. Il giocatore vorrebbe provare a ritagliarsi spazio, ma la chiamata di Gasperini pesa, può far vacillare, può riaprire la porta a un ritorno in patria. Anche il club spagnolo ascolta: davanti a un’offerta complessiva tra i 20 e i 22 milioni potrebbe cedere. Questo, a detta del Corriere dello Sport, il doppio colpo che preparano i giallorossi.