Monza-Carrarese, le formazioni ufficiali: Keita e Mota a supporto di Ciurria
Alle 15 in campo diverse squadre dell'alta classifica in Serie B, fra cui il Monza, che ospita la Carrarese. Mister Bianco si affida a Keita Balde e Dany Mota a supporto di Ciurria per l'attacco, Calabro risponde con Finotto e Abiuso. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali del match con tutte le scelte dei due tecnici.
Le formazioni ufficiali di Monza-Carrarese
Monza (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Paulo Azzi; Keita Balde, Dany Mota; Ciurria. Allenatore: Bianco.
Carrarese (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Parlanti, Cicconi; Finotto, Abiuso. Allenatore: Calabro.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B, 17ª GIORNATA
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Frosinone-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Venezia
Ore 15:00 - Monza-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Sampdoria
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Catanzaro 28*
Cesena 27
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16*
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
* una gara in più