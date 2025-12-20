Palladino: "Niente Genoa-Atalanta per Pasalic. Gli siamo vicini, ora è in Croazia"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro il Genoa, valevole per la 16^ giornata di Serie A.

Tra i temi toccati da Palladino nel corso della conferenza, anche la particolarità nella settimana di lavoro alla luce del lutto che ha colpito il suo centrocampista Mario Pasalic, che ha perso il padre. Questo il racconto di Palladino: "Toccante. Ieri a fine allenamento insieme alla squadra e alla dirigenza abbiamo portato la nostra vicinanza a Mario che sta in Croazia: sta vivendo un momento delicato e noi come Atalanta stiamo vicini a lui. Mario domani non ci sarà per stare al fianco della famiglia: lo aspettiamo".

Per un Pasalic che non ci sarà, l'Atalanta ritrova comunque Kamaldeen Sulemana dopo qualche settimana di assenza. Ne ha parlato in questi termini Palladino: "Io Sulemana l'ho utilizzato molte volte in attacco, poi si è infortunato. E' ritornato in squadra da pochi giorni, ma ha velocità e dribbling: è importantissimo per l'Atalanta, così come Daniel Maldini e Zalewski".

