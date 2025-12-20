Padova-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Papu Gomez guida l'attacco di Andreoletti
Il Padova per continuare a stupire, la Sampdoria per tirarsi fuori dai bassifondi della classifica in Serie B: fra pochi minuti inizierà la sfida prevista allo stadio Euganeo, alle 15. Papu Gomez guida l'attacco biancoscudato al fianco di Bortolussi. Gregucci si affida invece alla coppia Pafundi-Coda per svoltare. Ecco di seguito le formazioni ufficiali del match con le scelte dei due tecnici.
Le formazioni ufficiali di Padova-Sampdoria
Padova (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; CApelli, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca; Bortolussi, Gomez. Allenatore: Matteo Andreoletti.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Venuti; Depaoli, Conti, Henderson, Barak, Ioannou; Pafundi, Coda. Allenatore: Angelo Gregucci.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B, 17ª GIORNATA
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Frosinone-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Venezia
Ore 15:00 - Monza-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Sampdoria
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Catanzaro 28*
Cesena 27
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16*
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
* una gara in più