Juventus-Roma, i convocati di Spalletti: confermato, riecco Milik. Assente a sorpresa Cabal

Stasera la Juventus affronta la Roma per la partita valevole per la 16^ giornata di Serie A. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'impegno, con conferma del ritorno di Milik in lista, che sarà di nuovo impegnato in una partita ufficiale dopo 574 giorni. Presente anche Rugani. La vera novità sta nell'assenza di Juan Cabal, che è rimasto vittima di un affaticamento muscolare. Assenti anche i lungodegenti Pinsoglio, Gatti e Vlahovic.

Di seguito la lista dei convocati bianconeri per Juventus-Roma, diramata da Spalletti.

Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.

Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe.

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie,

Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Milik, Openda, David.