TMW Como, Cerri torna a rilanciarsi in Serie B? Se lo contendono Cesena e Modena

Alberto Cerri potrebbe presto lasciare il Como per rilanciarsi in Serie B. Una sola presenza per lui, in Coppa Italia, con 6 minuti raccolti fino a qui con la squadra di Cesc Fabregas. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com l'attaccante è vicino all'addio con due squadre che se lo stanno contendendo per il mercato invernale: il Cesena e il Modena.

Ricordiamo che il classe '96 è in scadenza di contratto con il Como al 30 giugno 2026. La sua avventura al Como poi sembra terminata già da un pezzo. Lo scorso anno dopo aver raccolto 5 presenze è andato in prestito alla Salernitana, collezionando 3 gol in 18 presenze.

Anche nella stagione 2023/24 è partito in prestito per giocarsi il posto all'Empoli, dove ha giocato 12 volte, realizzando una rete. Standard differenti dalle prime due stagioni vissute con i Lariani, quando ha messo a segno prima 10 reti in 27 apparizioni e poi 9 gol in 34 partite, sempre in cadetteria.