Atletico Madrid, ecco Lookman: "Essere qui una benedizione. Proprio quello che cercavo"

Oltre 40 milioni di euro sborsati, ma alla fine l'Atletico Madrid ha vinto la lotteria e ha ingaggiato Ademola Lookman. Gli ultimi due anni all'Atalanta sono stati parecchio turbolenti, tra le avance del PSG prima e il pressing dell'Inter la scorsa estate. Alla fine l'attaccante nigeriano ha cambiato aria e affronterà una nuova sfida alla corte del 'Cholo' Simeone dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. "Sono molto felice di essere qui, è molto speciale per me. Questo è un club incredibile, quindi esserci è una benedizione. Sono davvero entusiasta", le prime parole rilasciate nell'intervista ai canali ufficiali del club spagnolo.

"Ho giocato in altri grandi campionati, ma ora arrivo in una lega di primo livello. Un nuovo Paese e, inoltre, una nuova lingua. Ho molte sfide davanti a me, ma sono molto motivato e carico", ha raccontato. Il Pallone d'Oro africano ha poi proseguito nella presentazione al suo nuovo club: "Mi piace imparare, crescere e migliorare. Venire qui è esattamente ciò che cercavo: unirmi a un gruppo di grandi persone e grandi calciatori, per aiutare in tutto ciò che posso e vincere".

"Voglio migliorare perché credo di poter crescere ancora", ha aggiunto il 28enne nigeriano. "È una nuova sfida per me che mi regala grandi stimoli, per questo sono molto emozionato". Un pensiero invece ai tifosi colchoneros: "Sono molto, molto passionali, totalmente dediti alla squadra. Vivono e respirano calcio. Sono ben consapevole dell'importanza dei tifosi dell'Atletico e della passione che trasmettono al club, ai giocatori e alla squadra. È qualcosa di speciale". Si è poi congedato con il grido: 'Aúpa Atleti'".