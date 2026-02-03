In Spagna fa tutto l'Atletico. Spende di più, incassa di più e fa il colpo più importante

Il mercato di gennaio è stato vissuto in tono minore in Spagna. Sono pochi i milioni spesi, di fatto quasi tutti da parte di una squadra: con Real Madrid e Barcellona nel ruolo di semplici spettatori, a scatenarsi è stato l'Atlético Madrid che vince l'Oscar con l'arrivo di Ademola Lookman. I colchoneros piazzano in Top 10 anche il talentuoso centrocampista Rodrigo Mendoza, 20 anni, strappato all'Elche e il messicano Obed Vargas che curiosamente risulta nato in Alaska.

Solo 9 squadre de LaLiga hanno speso almeno un milione in cartellini, 8 di esse non arrivano a superare i 5.5. Poi c'è l'Atlético che ha speso 54 milioni. Ma allo stesso tempo è il club che ha il maggiore utile di mercato, grazie ai 77.5 milioni incassati dalle cessioni di Conor Gallagher, Giacomo Raspadori e Rodrigo De Paul. Pertanto il club della capitale chiude con un attivo di 23.5 milioni. Il passivo più elevato è dell'Osasuna con 5.5 milioni.

Di seguito i dieci trasferimenti in entrata più cari della finestra invernale ne LaLiga:

1. Ademola Lookman

Dall'Atalanta all'Atlético Madrid

35 milioni

2. Rodrigo Mendoza

Dall'Elche all'Atlético Madrid

16 milioni

3. Raul Moro

Dall'Ajax all'Osasuna

5 milioni

3. Umar Sadiq

Dalla Real Sociedad al Valencia

5 milioni

5. Alex Freeman

Dall'Orlando al Villarreal

3.5 milioni

6. Obed Vargas

Dal Seattle Sounders all'Atlético Madrid

3 milioni

7. Alvaro Fidalgo

Dall'América al Betis

2 milioni

8. Lucas Cepeda

Dal Colo-Colo all'Elche

1.85 milioni

9. Alvaro Nunez

Dall'Elche al Celta

1 milione

9. Angel Pérez Hidalgo

Dall'Huesca all'Alavés

1 milione