In Spagna fa tutto l'Atletico. Spende di più, incassa di più e fa il colpo più importante
Il mercato di gennaio è stato vissuto in tono minore in Spagna. Sono pochi i milioni spesi, di fatto quasi tutti da parte di una squadra: con Real Madrid e Barcellona nel ruolo di semplici spettatori, a scatenarsi è stato l'Atlético Madrid che vince l'Oscar con l'arrivo di Ademola Lookman. I colchoneros piazzano in Top 10 anche il talentuoso centrocampista Rodrigo Mendoza, 20 anni, strappato all'Elche e il messicano Obed Vargas che curiosamente risulta nato in Alaska.
Solo 9 squadre de LaLiga hanno speso almeno un milione in cartellini, 8 di esse non arrivano a superare i 5.5. Poi c'è l'Atlético che ha speso 54 milioni. Ma allo stesso tempo è il club che ha il maggiore utile di mercato, grazie ai 77.5 milioni incassati dalle cessioni di Conor Gallagher, Giacomo Raspadori e Rodrigo De Paul. Pertanto il club della capitale chiude con un attivo di 23.5 milioni. Il passivo più elevato è dell'Osasuna con 5.5 milioni.
Di seguito i dieci trasferimenti in entrata più cari della finestra invernale ne LaLiga:
1. Ademola Lookman
Dall'Atalanta all'Atlético Madrid
35 milioni
2. Rodrigo Mendoza
Dall'Elche all'Atlético Madrid
16 milioni
3. Raul Moro
Dall'Ajax all'Osasuna
5 milioni
3. Umar Sadiq
Dalla Real Sociedad al Valencia
5 milioni
5. Alex Freeman
Dall'Orlando al Villarreal
3.5 milioni
6. Obed Vargas
Dal Seattle Sounders all'Atlético Madrid
3 milioni
7. Alvaro Fidalgo
Dall'América al Betis
2 milioni
8. Lucas Cepeda
Dal Colo-Colo all'Elche
1.85 milioni
9. Alvaro Nunez
Dall'Elche al Celta
1 milione
9. Angel Pérez Hidalgo
Dall'Huesca all'Alavés
1 milione
