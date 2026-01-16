L'incredibile abbondanza offensiva dell'Atalanta dopo l'approdo a Bergamo di Raspadori

Al 16 gennaio Giacomo Raspadori può essere considerato l'acquisto copertina della Serie A. L'Atalanta che ha battuto la concorrenza della Roma ha riportato in Italia il numero 10 della Nazionale che la scorsa estate aveva lasciato Napoli per trovare il suo posto al sole. Un ruolo da protagonista nel campionato spagnolo. All'Atletico Madrid Raspa s'è però presto ritrovato ingabbiato tra giocatori del calibro di Griezmann e Julian Alvarez. Da gente come Sorloth a Nico Gonzalez dimenticare Álex Baena. L'attaccante classe 2000 ha così deciso di lasciare la società spagnola dopo una manciata di mesi, quindici presenze e due reti. Ieri è stato ufficializzato da una Dea che ha speso poco meno di 25 milioni di euro per acquistare il suo cartellino. "Lui è un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo: ha alzato il livello dell'Atalanta. Mi è sempre piaciuto molto e la società essendo molto ambiziosa sono riusciti a portarlo a Bergamo. In attacco siamo molto forti", ha detto ieri in conferenza stampa Raffaele Palladino.

Ed effettivamente il parco attaccanti dell'Atalanta è oggi di altissimo livello. Senza dubbio tra i migliori della nostra Serie A, se la gioca con quello della Juventus e probabilmente per qualità è secondo solo a quello dell'Inter. Nikola Krstovic, acquisto estivo da 25 milioni di euro, è oggi il vice di Gianluca Scamacca. L'ultimo arrivato Raspadori può sia alternarsi ai due centravanti che partire dalla fascia sinistra dove gioca quell'Ademola Lookman di nuovo a disposizione dopo l'eliminazione della Nigeria dalla Coppa d'Africa. In quelle zolle di campo staziona anche Kamaldeen Sulemana, classe 2002 acquistato la scorsa estate dal Southampton per 17 milioni di euro. Volendo, può giocare lì anche Nicola Zalewski.

Nel tridente offensivo il titolarissimo sul centro-destra è Charles De Ketelaere. Ci sono poi (almeno per il momento...) a disposizione anche Daniel Maldini e Lazar Samardzic senza contare quel Mario Pasalic che negli anni ha dimostrato di poter dire la sua senza problemi anche sulla trequarti. "Con l'arrivo di Raspadori l'Atalanta ha molte soluzioni, oltre ai vari Samardzic, De Ketelaere, Maldini, Lookman anche Krstovic che sta facendo molto bene. Loro sanno che devono spingere in allenamento, ma in generale sono molto soddisfatto", ha detto ieri quel Palladino che per la seconda parte di stagione potrà gestire un reparto offensivo ricco di qualità e possibilità.