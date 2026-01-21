L'infortunio di Noa Lang non cambia i piani del Napoli: affare con il Galatasaray in chiusura

L'infortunio subito ieri da Noa Lang ha fatto impaurire il Napoli, che, non solo rischiava di avere un giocatore in meno nella partita di Copenaghen per l'ultimo assalto, ma soprattutto poteva perdere la possibilità di cedere l'esterno offensivo al Galatasaray. Oggi però non filtra pessimismo sulle sue condizioni fisiche e di conseguenza l'affare non pare essere a rischio.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le due società rimangono in contatto e potrebbero definire il trasferimento nelle prossime ore. I turchi puntano a finalizzare l'operazione in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto per un esborso totale di circa 26-27 milioni di euro, mentre i partenopei ne chiedono 30. Le parti si incontreranno verosimilmente a metà strada e la trattativa si concluderà positivamente.

Noa Lang in carriera vanta 125 presenze e 38 gol con il Club Brugge, 63 gettoni e 19 reti con il PSV, 47 incontri e 12 centri con l'Ajax Under 21, 27 match e un gol con il Napoli, 14 apparizioni e 4 reti con l'Ajax e 7 sfide e un centro con il Twente. Inoltre è sceso in campo 15 volte con l'Olanda, segnando 3 gol. Il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2030.