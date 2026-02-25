Come Juve-Galatasaray di oggi può condizionare il prossimo calciomercato del Napoli

Se vorrà passare il turno stasera la Juventus dovrà fare una vera e propria impresa. Complicata, complicatissima. Anche perché il Galatasaray nel match di martedì scorso a Istanbul ha dimostrato di avere un attacco nettamente superiore a quello dei bianconeri. Vero è che Victor Osimhen e compagni si sono trovati la strada spianata soprattutto dopo il doppio cartellino giallo rimediato da Cabal, ma già primo erano arrivati tre gol E a tutto ciò vanno aggiunte anche le enormi difficoltà dei centravanti bianconeri: in Turchia la doppietta della Juventus è stata realizzata da un centrocampista, da quel Teun Koopmeiners che ha disputato in quell'occasione la sua miglior partita da quando veste la casacca bianconera. Non è bastata.

L'altra doppietta realizzata martedì sera è stata quella di Noa Lang, calciatore fresco di trasferimento dal Napoli al Galatasaray. L'olandese agli ordini di Okan Buruk ha già realizzato più gol rispetto a quelli realizzati con Antonio Conte in tutta la prima parte di stagione e stasera sarà di nuovo protagonista dal primo minuto. "Questa non è stata la mia migliore prestazione - ha detto il calciatore olandese dopo il match -, avrei potuto fare di meglio. Ho segnato due gol e penso che come squadra abbiamo disputato un'ottima partita. Avevo già giocato contro la Juventus in passato: è una squadra ostica che difende bene. Questa sera abbiamo mostrato le nostre qualità e fatto una grande gara".

Stasera Lang punta a essere di nuovo protagonista. Ma la gara di stasera potrò dire molto anche del futuro del calciatore olandese il cui riscatto è fissato a 30 milioni di euro. Solo staccare il pass per gli ottavi vuol dire infatti assicurarsi undici milioni di euro dalla UEFA più un altro stadio da riempire. In pratica, se il Galatasaray passa il turno solo oggi incassa il 50% dei fondi necessari per il riscatto di Lang. Un riscatto in cui il Napoli spera tantissimo anche per ritrovarsi già coi soldi necessari (e anche di più...) per riscattare a sua volta Alisson Santos dallo Sporting CP.