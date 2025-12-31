L'Inter guarda ancora in Croazia? Chi sono Valincic e Mlacic, obiettivi nerazzurri di mercato

L'Inter sembra averci preso gusto e dopo l'affare Sucic della scorsa estate, torna a guardare verso la Croazia per le prossime manovre di calciomercato. E tra gennaio e giugno ecco che i nerazzurri potrebbero muoversi su un doppio fronte di trattative, che vedrebbe coinvolte le due principali realtà storiche del calcio croato.

Con la Dinamo Zagabria, il club da cui è arrivato Sucic, l'Inter sta parlando da tempo per Moris Valincic (23 anni). Prodotto del vivaio del Rijeka, si è imposto all'attenzione del calcio del suo paese con la maglia dell'NK Istra, al confine con l'Italia, e le conferme che ha mostrato con la Dinamo gli sono valse le attenzioni dell'Inter. Giocatore capace di muoversi su ambo le fasce, sia da difensore più 'puro' che più alto a centrocampo, in patria lo paragonano a Vrsaljko come prototipo di calciatore. Accostato ai nerazzurri già a gennaio come possibile copertura 'tampone' per l'infortunio di Dumfries, il suo acquisto da parte dell'Inter sembra però eventualmente più praticabile nella sessione estiva.

L'altro croato nel mirino dell'Inter gioca invece nell'Hajduk Spalato ed è più giovane e ancora tutto da scoprire. Si chiama Branimir Mlacic (18 anni) ed è un difensore centrale che, a dispetto della ancor giovanissima età, è già un punto fermo della propria prima squadra, in cui è approdato stabilmente quest'anno. Non c'è solo l'Inter interessata a Mlacic, anche altre realtà di Serie A si sono fatte avanti ma quella dei nerazzurri pare la candidatura più forte. L'affare sarebbe attorno ai 5 milioni di euro, con probabile partenza per il classe 2007 dalla squadra Under 23, attualmente impegnata nel campionato di Serie C.