L’Inter non c’è, Josep Martinez scaccia via Nico Paz: Como inchiodato sullo 0-0 al 45'

Finisce 0-0 un primo tempo di tanto Como e poca Inter, che non ha mai calciato verso la porta di Butez a differenza dei lariani con Nico Paz. Tutto da decidere nella ripresa del Sinigaglia.

Vojvoda pericolo numero uno

Un inizio di semifinale d’andata di Coppa Italia piuttosto a ritmi bassi, con una contesa del possesso palla tra Inter e Como nei primi minuti di gara, anche se sono stati i biancoblù a costruirsi l’occasione da gol più nitida del match superato il quarto d’ora di gioco. Un lancio di Da Cunha per Vojvoda in profondità per poco portava il giocatore lariano a tu per tu con Josep Martinez, ma la chiusura di Carlos Augusto è stata tempestiva. Ancora il kosovaaro ha sfiorato per un istante il vantaggio stavolta nel duello diretto con il portiere nerazzurro, pescato però in fuorigioco dopo aver anche sbagliato a concludere.

Josep Martinez salva su Nico Paz

I padroni di casa del Sinigaglia hanno impiegato diverso tempo per scardinare la muraglia nerazzurra, è servita una percussione centrale di Nico Paz che da una ventina di metri di distanza ha impegnato Josep Martinez con un tiro schizzato sul prato prima di intervenire. Al minuto 42 una clamorosa giocata di Butez a pescare dal nulla Sergi Roberto ha spianato la strada all'incursione di Vojvoda, dribbling secco su Bastoni e tentativo di trivela che però è terminato fuori dallo specchio di porta. Finisce il primo tempo con le squadre a rientrare negli spogliatoi sullo 0-0.