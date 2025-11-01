L'Inter non rischia Thuram: il francese non parte per Verona. E in panchina torna Josep Martinez

Marcus Thuram, che si è allenato in gruppo anche nelle ultime ore, non ci sarà al ‘Bentegodi’ contro il Verona nella decima giornata di Serie A. Questo quanto riporta Sky Sport, in merito alle novità sull'Inter in arrivo da Appiano Gentile. Una decisione - quella di non convocare l'attaccante francese - presa per affinare il recupero in vista della prossima partita di Champions contro il Kairat (mercoledì 5 novembre, ndr). Mister Chivu, dunque, contro gli scaligeri potrà contare sui tre attaccanti della rosa, ovvero Lautaro Martinez e Bonny (i favoriti per partire dal primo minuto), assieme a Pio Esposito. Torna invece a disposizione Josep Martinez, col portiere che si accomoderà in panchina.

Come arriva l'Hellas

Possibili sorprese a centrocampo. Da valutare le condizioni di Akpa-Akpro, infortunatosi nel riscaldamento prima del Como. Senza Serdar, Paolo Zanetti schiera Niasse con Gagliardini e Bernede. In difesa confermati Nelsson, Bella-Kotchap e Valentini davanti a Montipò, con Belghali e Frese sulle due fasce. Davanti Giovane e Orban. Ancora out Suslov, Oyegoke, Unai Núñez, Kastanos e Al-Musrati.

Come arriva l'Inter

Cristian Chivu potrebbe variare qualcosa rispetto al match contro la Viola. Sommer in porta, difesa con Akanji, De Vrij e Bastoni. Dumfries a destra e Carlos Augusto a sinistra, anche se il brasiliano potrebbe anche essere schierato come terzo di difesa e non come sostituto di Dimarco. Al centro Barella, Calhanoglu e Sucic, occhio all’opzione Zielinski. Davanti confermato Lautaro Martinez. Bonny come detto è favorito su Pio Esposito per affiancarlo.