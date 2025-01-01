Inter, Thuram: "Affrontiamo un'avversaria complicata, ma vogliamo i tre punti"

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’Atalanta, Marcus Thuram ha suonato la carica in casa Inter. L’attaccante nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV, sottolineando l’importanza del match e il livello dell’avversario.

“L’obiettivo è fare una grande partita contro una grande squadra e provare a portare a casa i tre punti”, ha spiegato Thuram, mostrando subito concentrazione e rispetto per i bergamaschi. Una gara tutt’altro che semplice, vista la solidità e la continuità dell’Atalanta in questa stagione.

Il francese ha poi evidenziato la forza del gruppo nerazzurro: “Abbiamo una rosa competitiva. Anche quando c’è qualche assenza sappiamo che possiamo compensare con altri giocatori”. Un messaggio chiaro sulla profondità della squadra e sulla fiducia reciproca all’interno dello spogliatoio.

Infine, Thuram ha ribadito le difficoltà della sfida: “Affrontiamo una squadra che sta andando bene in campionato e che ha ottenuto grandi risultati anche in Champions League. Servirà davvero una grande partita”. Parole che raccontano un’Inter consapevole, determinata e pronta a misurarsi con uno degli avversari più temibili del momento.