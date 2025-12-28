Inter, Thuram: "Nel 2025 momenti belli e brutti, contento di giocare con Lautaro"

Marcus Thuram, numero 9 dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Atalanta: "Il 2025 è stato un mix di momenti belli e brutti, come nella vita".

Come hai passato il Natale?

"L''ho passato con mio fratello e la famiglia."

Dovete far meglio negli scontri diretti?

"Non pensiamo agli scontri diretti, siamo concentrati e speriamo che funzioni".

Contento di ritrovare Lautaro davanti?

"Sono molto contento di giocare con Lautaro, ma siamo 4 attaccanti e tutti possono giocare".