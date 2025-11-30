L'Inter ripartirà con il Venezia, Chivu: "Abbiamo l'obbligo di onorare tutte le competizioni"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Pisa di oggi pomeriggio: "Questa era la terza partita in sette giorni e dopo tutto quello che abbiamo vissuto nelle ultime due non era facile. Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata, ben preparata che può metterti in difficoltà. Con attenzione, maturità, pazienza e tutto quello che abbiamo dimostrato in campo siamo tutti più contenti dopo questa vittoria".

L'abbiamo vista cercare l'abbraccio di Lautaro.

"Io cerco l’abbraccio di tutti quelli che escono. Il nostro capitano oggi si meritava l’abbraccio perché è stato decisivo. Ha fatto due gol importanti per la nostra squadra".

Adesso iniziate il percorso in Coppa Italia, contro il Venezia. Quanta voglia avete di far bene?

"C’è sempre la voglia. Siamo l’Inter, abbiamo l’obbligo e il dovere di onorare tutte le competizioni".