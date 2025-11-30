Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: Koné c'è, torna Ferguson. Out Dybala e Politano

È tutto pronto per il big match della tredicesima giornata di Serie A, l'atteso scontro tra Roma e Napoli, alle 20:45 all'Olimpico. Entrambe le formazioni arrivano lanciate da risultati importanti. In campionato, giallorossi e azzurri hanno ottenuto un identico 3-1: la Roma in trasferta contro la Cremonese, il Napoli in casa con l'Atalanta. Il morale è alle stelle anche per le prestazioni in Europa, dove i capitolini hanno superato il Midtjylland e i partenopei hanno avuto la meglio sul Qarabag. Sarà una battaglia tattica e di nervi.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Roma la sorpresa è l'esclusione di Dybala e il ritorno al centravanti puro: Gasperini schiera Ferguson, con Soulé e Pellegrini alle spalle. In mediana recupera Koné ed è subito titolare. Per il resto tutto confermato, col ritorno in campionato di Hermoso. Dall'altro lato Antonio Conte conferma il Napoli visto nelle ultime uscite, col 3-4-2-1 e senza Politano: Neres e Lang la spuntano per le due maglie alle spalle di Hojlund. Di seguito i due schieramenti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disposizione: Gollini, Vasquez, De Marzi, Rensch, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Romano, Tsimikas, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Baldanzi.

Allenatore: Tullio Gritti (squalificato Gian Piero Gasperini)

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Elmas, Vergara, Politano, Lucca, Ambrosino.

Allenatore: Antonio Conte