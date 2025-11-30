Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter manda un segnale al Milan e si porta a -1 dalla vetta
L'Inter vince una partita difficilissima in quel di Pisa e aggancia provvisoriamente la Roma al secondo posto in classifica con 27 punti, a -1 dalla vetta. Toscani, invece, battuti e terzultimi in graduatoria a quota 10 lunghezze. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per il 13° turno:
Milan 28 (13 partite giocate)
Roma 27 (12)
Inter 27 (13)
Napoli 25 (12)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 23 (13)
Lazio 18 (13)
Udinese 18 (13)
Sassuolo 17 (13)
Cremonese 14 (12)
Torino 14 (13)
Atalanta 13 (12)
Lecce 13 (13)
Cagliari 11 (13)
Genoa 11 (13)
Parma 11 (13)
Pisa 10 (13)
Fiorentina 6 (12)
Verona 6 (13)
