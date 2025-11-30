Serie B, poche emozioni nel primo tempo tra Spezia e Samp: è 0-0 all'intervallo
Poche emozioni nel primo tempo di Spezia-Sampdoria, sfida salvezza che vede contrapposte ultima e terzultima in classifica in Serie B. 0-0 il risultato all’intervallo, con un punto a testa che servirebbe a poco.
Spezia (4-4-2): Mascardi; Beruatto, Mateju, Wisniewski, Aurelio; Candela, Bandinelli, Nagy, Kouda; Artistico, Vlahovic. A disposizione: Sarr, Loria, Fellipe Jack, Verde, Lapadula, Cistana, Onofri, Vignali, Comotto, Candelari, Hristov, Lorenzelli. Allenatore Donadoni
Sampdoria (4-2-3-1): Ghidotti; Venuti, Vulikic, Hadzikadunic, Giordano; Henderson, Bellemo; Cherubini, Benedetti, Pafundi; Coda. A disposizione: Krastev, Coucke, Ferri, Riccio, Ricci, pedrola, Ferrari, Conti, Casalino, Ioannou, Narro, Barak. Allenatore Gregucci
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Empoli - Bari 5-0
45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay
Pescara - Padova 0-1
57' Faedo
Reggiana - Frosinone 0-1
56' Koutsoupias
SudTirol - Avellino 0-1
10' Biasci
Venezia - Mantova 3-0
36' Hainaut, 57' e 61' Adorante
Catanzaro - Virtus Entella 3-2
14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)
Palermo - Carrarese 5-0
24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo
Domenica 30 Novembre 2025
Juve Stabia – Monza 1-1 (in corso)
19’ Birindelli (M), 31’ Candellone (J)
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria
CLASSIFICA
Monza 29 (13)
Frosinone 28 (14)
Modena 26 (14)
Cesena 26 (14)
Venezia 25 (14)
Palermo 23 (14)
Empoli 20 (14)
Avellino 19 (14)
Catanzaro 16 (14)
Reggiana 17 (14)
Juve Stabia 17 (12)
Padova 17 (14)
Carrarese 16 (14)
Entella 15 (14)
Mantova 14 (14)
Südtirol 13 (14)
Bari 13 (13)
Sampdoria 10 (13)
Pescara 9 (14)
Spezia 8 (13)