Cittadella, Iori: "Vicenza, Brescia e Lecco sempre in testa. Noi ci stiamo arrivando solo ora"

Tommaso Maschio
Oggi alle 15:49Serie C
Vicenza, Brescia e Lecco sono sempre state li. L’evoluzione del campionato varia di settimana in settimana. Il nostro percorso è ancora lungo, noi ci stiamo arrivando ora. In questo momento parlare di decisivo ha poco senso. Noi come idea resta quella di sempre: una partita alla volta”. Alla viglia della sfida contro l’Union Brescia Manuel Iori, tecnico del Cittadella, parla così della corsa al vertice che ha visto nelle ultime settimane la risalita dei veneti dopo un inizio di stagione complicata anche a causa dell’amarezza per la retrocessione.

Il Brescia è molto forte e contro il Vicenza ha giocato molto bene. Stanno bene mentalmente ed hanno giocatori forti. - prosegue Iori come riporta Trivenetogoal.it - Il collettivo è tosto, con una base proveniente dalla Feralpi. Sono un gruppo unito che lavora bene. Hanno dati importanti per il girone che sta facendo

Iori poi si sofferma sulla propria squadra: “Non penso al Trento, ma solo al Brescia e per questo metterò in campo chi mi dà maggiori garanzie. - conclude Iori -Mi porto dentro che questo gruppo ha grande forza mentale. In termini di testa ci siamo, stiamo godendo nel difenderci in un determinato modo, ma dobbiamo migliorare in altri aspetti. Sicuramente tanti aspetti positivi ci sono, ma siamo un gruppo che non vuole accontentarsi. Abbiamo grandi margini di crescita”.

