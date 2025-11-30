Serie C, vincono Arezzo, Vicenza e Atalanta nelle gare del pomeriggio. Pari per l'Inter
Nelle gare del primo pomeriggio di Serie C, valide per la sedicesima giornata, arriva il successo dell’Arezzo contro la Sambenedettese – che è ancora senza allenatore dopo l’esonero di Palladini – che permette ai toscani di mantenere la vetta in coabitazione col Ravenna. Nel Girone A vincono Alcione, 2-0 contro il Trento, e Vicenza, 1-0 nel big match contro il Lecco, con i biancorossi che allungano ulteriormente sulle inseguitrici mandando i lombardi a -12 con l’Union Brescia che potrebbe ora sorpassarli. Pari sofferto invece per l’Inter U23 contro la Pro Vercelli.
Nel Girone C infine vittoria netta dell’Atalanta U23 in rimonta sul Siracusa, mentre il Trapani non va oltre l’1-1 contro il Monopoli in casa.
16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 28 novembre
Triestina-Pro Patria 2-1
47' Renelus (P), 61' Ionita (T), 87' Jonsson (T)
Sabato 29 novembre
Lumezzane-Novara 1-1
37' Lanini (N), 70' Ferro (L)
Renate-Arzignano Valchiampo 1-2
2' Toniolo (A), 52' Karlsson (R), 70' Minesso (A)
Ospitaletto-Virtus Verona 1-1
62' De Marchi (V), 87' Ievoli (O)
Pergolettese-Albinoleffe 0-0
Domenica 30 novembre
Alcione-Trento 2-0
62’ Chirichetti, 69’ Olivieri
Inter U23-Pro Vercelli 1-1
5’ Rutigliano (P), 64’ aut. El Bouchataoui (I)
Vicenza-Lecco 1-0
24’ Stuckler
Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Cittadella-Union Brescia
Classifica - L.R. Vicenza 42 (16), Lecco 30 (16), Brescia 29 (15), Cittadella 27 (15),Alcione Milano 27 (16), Inter U23 25 (14), Pro Vercelli 25 (16), Trento 20 (16), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Giana Erminio 19 (15), Arzignano 17 (16), Lumezzane 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Dolomiti Bellunesi 14 (14), Pergolettese 14 (16), Pro Patria 12 (16), Virtus Verona 13 (16), Triestina -5 (16)
NB: Triestina -23 punti
GIRONE B
Sabato 29 novembre
Forlì Bra 1-1
75' aut.Saporetti (B), 84' Petrelli (F)
Gubbio Livorno 0-0
Pineto-Ravenna 0-3
22' Di Marco, 39' Corsinelli, 67' Spini
Domenica 30 novembre
Juventus Next Gen-Perugia 1-0
83’ Puczka
Arezzo-Sambenedettese 1-0
61’ Pattarello
Ore 17:30 - Campobasso-Pianese
Ore 17:30 - Pontedera-Carpi
Ore 17:30 - Ternana-Guidonia Montecelio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ascoli
Riposa: Torres
Classifica – Arezzo 38 (15), Ravenna 38 (15), Ascoli 28 (14), Pineto 23 (15), Ternana 21 (14), Forlì 21 (15), Guidonia 21 (14), Carpi 21 (14), Vis Pesaro 19 (14), Campobasso 18 (14), Gubbio 18 (15), Juventus U23 18 (15), Sambenedettese 17 (16), Pianese 17 (14), Livorno 15 (16), Perugia 12 (15), Pontedera 12 (14), Bra 11 (15), Torres 8 (15)
NB: Campobasso -2 punti
N.B. – Campobasso penalizzato di 2 punti
GIRONE C
Sabato 29 novembre
Picerno-Catania 0-1
2' Forte
Casertana-Cavese 3-1
31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)
Crotone-Giugliano 1-0
48' Gomez
Team Altamura-Sorrento 1-2
16' rig. D'Ursi (S), 43' rig. D'Ursi (S), 80' Agostinelli (T)
Domenica 30 novembre
Atalanta U23-Siracusa 3-1
13’ Molina (S), 45’+3’ Levak (A), 66’ Navarro (A), 75’ Misitano (A)
Trapani-Monopoli 1-1
12’ Fischnaller (T), 62’ rig. Fall (M)
Ore 17:30 - Foggia-Cosenza
Ore 20:30 - Latina-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Potenza-Casarano
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Benevento-Salernitana
Classifica – Catania 34 (16), Salernitana 31 (15), Cosenza 29 (15), Benevento 29 (15), Casertana 25 (15), Casarano 24 (15), Monopoli 23 (16), Crotone 24 (16), Trapani 22 (16), Atalanta U23 21 (15),Potenza 20 (15), Audace Cerignola 19 (15), Cavese 17 (16), Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (15), Sorrento 16 (16), Siracusa 13 (16), Picerno 13 (16), Foggia 11 (15)
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti