Amoruso: "La Roma è il miracolo di Gasp. Lucca? In Italia non sappiamo aspettare"

"Una stagione strana, perché gli attaccanti non sono ancora decollati. Alla fine però, nella storia del calcio italiano, ok la miglior difesa, ma le partite si vincono se hai gente brava a chiudere l'azione offensiva”. Parole di un ex bomber come Nicola Amoruso, intervenuto a margine del del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Como.

Chi sta andando ben oltre le attese è la Roma, non potendo contare su un vero e proprio goleador vista l'annata fin qui ricca di luci e ombre di Ferguson e Dovbyk: "E' il miracolo di Gasperini. Il suo lavoro è incredibile in ogni dettaglio, mentale e tattico. La cosa che mi stupisce di Gasp è che riesce a trovare nei giocatori qualcosa che magari sanno di avere ma non riescono a tirare fuori".

Due parole anche sul Napoli e su uno dei suoi attaccanti centrali, ovvero Lorenzo Lucca: “Non ha giocato così bene quando è stato impiegato, però c'è da dire che in Italia non sappiamo aspettare nessuno. In particolare con i giovani ci vuole fiducia e pazienza e invece qui da noi se fai dai due partite bene e poi due male, li bocciamo subito". Sulla Juve, infine, dice: "Ha vinto, ma non convince. L'aspetto tattico ancora non è chiaro. È ha un centrocampo che fa fatica a costruire".