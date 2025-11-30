La vendetta dell'ex: l'Atalanta di Palladino trova la sua prima vittoria in A con la Fiorentina, 2-0

Prima vittoria in campionato per l'Atalanta di mister Palladino, che proprio contro la sua ex squadra trova tre punti preziosissimi grazie a una prestazione di grande solidità e cinismo. Fiorentina sfortunata, ma anche involuta rispetto agli apparenti miglioramenti mostrati nelle prime uscite col nuovo allenatore Vanoli: la scossa, tanto attesa e sempre più necessaria, non è arrivata neanche nel 13° turno di campionato.

Kossounou pesca il jolly dopo un primo tempo equilibrato

Avvio coraggioso della Fiorentina, nonostante la crisi di quest'avvio di stagione. La prima occasione del match arriva già al 4', quando Carnesecchi prima salva su Kean e poi soprattutto sul tap-in di Piccoli. I nerazzurri del grande ex Palladino, sul fronte opposto, alzano i ritmi e conquistano progressivamente il pallino del gioco, trovandosi però davanti una Viola attenta in fase difensiva e spesso pronta a ripartire con più uomini. Il primo tentativo orobico è solo al 13', con un tiro potente di De Ketelaere che chiama De Gea alla parata a mano aperta. L'estremo difensore spagnolo è ancora una volta decisivo al 28' su una conclusione ravvicinata di Zappacosta, ben servito in profondità da Lookman, e al 36', con un altro tiro di De Ketelaere diretto verso il secondo palo nuovamente neutralizzato. Un minuto prima Piccoli aveva trovato la pronta respinta di Carnesecchi dopo aver calciato con forza. L'intervallo sembra ormai aspettare sullo 0-0 le due squadre negli spogliatoi, ma ecco il gol inaspettato di Odilon Kossounou: al 41' il difensore di casa pesca il jolly da fuori area con un tiro-cross che sorprende De Gea sul secondo palo dopo un perfetto servizio dalla destra di De Ketelaere. Nerazzurri avanti, anche con un pizzico di fortuna.

Lookman fa subito il 2-0, la Fiorentina reagisce, ma non basta

Pronti-via e l'Atalanta firma subito il raddoppio. Calcio d'angolo dalla destra e incornata di De Ketelaere: De Gea respinge coi suoi ottimi riflessi, ma sulla ribattuta si avventa Ademola Lookman, che lasciato tutto solo in area da Dodo scarica in rete il gol del 2-0 al 51'. I viola reagiscono sì, però soltanto a fiammate: Kean sfiora il gol al 65', salvato sulla linea da Scamacca, e più tardi coglie un palo che avrebbe riaperto tutto su punizione di Mandragora. I cambi di Palladino danno freschezza ai nerazzurri, mentre la squadra di Vanoli si incarta in una manovra confusa e poco rapida affidandosi più alle iniziative dei singoli che al collettivo. Nel finale non succede più niente: l’Atalanta controlla con maturità e accompagna il match verso una vittoria meritata, raggiungendo l'undicesima posizione con 16 punti. Viola invece ancora pericolosamente penultimi con appena 6 punti in classifica.

