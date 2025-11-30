Serie B, ottava sconfitta stagionale per la Sampdoria: lo Spezia passa 1-0 con Artistico
Ancora una sconfitta per la Sampdoria, l’ottava stagionale. I blucerchiati cadono per 1-0 sul campo dello Spezia da cui vengono superati in classifica. Decide un gol in avvio di ripresa di Artistico. Con questo risultato appunto i padroni di casa salgono. Quota 11 punti, lasciando la Samp a quota 10.
Spezia (4-4-2): Mascardi; Beruatto, Mateju, Wisniewski, Aurelio; Candela, Bandinelli, Nagy, Kouda; Artistico, Vlahovic. A disposizione: Sarr, Loria, Fellipe Jack, Verde, Lapadula, Cistana, Onofri, Vignali, Comotto, Candelari, Hristov, Lorenzelli. Allenatore Donadoni
Sampdoria (4-2-3-1): Ghidotti; Venuti, Vulikic, Hadzikadunic, Giordano; Henderson, Bellemo; Cherubini, Benedetti, Pafundi; Coda. A disposizione: Krastev, Coucke, Ferri, Riccio, Ricci, pedrola, Ferrari, Conti, Casalino, Ioannou, Narro, Barak. Allenatore Gregucci
Di seguito il riepilogo della giornata e la classifica aggiornata:
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Empoli - Bari 5-0
45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay
Pescara - Padova 0-1
57' Faedo
Reggiana - Frosinone 0-1
56' Koutsoupias
SudTirol - Avellino 0-1
10' Biasci
Venezia - Mantova 3-0
36' Hainaut, 57' e 61' Adorante
Catanzaro - Virtus Entella 3-2
14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)
Palermo - Carrarese 5-0
24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo
Domenica 30 Novembre 2025
Juve Stabia – Monza 1-1 (in corso)
19’ Birindelli (M), 31’ Candellone (J)
Spezia - Sampdoria 1-0
51’ Artistico
CLASSIFICA
Monza 29 (13)
Frosinone 28 (14)
Modena 26 (14)
Cesena 26 (14)
Venezia 25 (14)
Palermo 23 (14)
Empoli 20 (14)
Avellino 19 (14)
Catanzaro 16 (14)
Reggiana 17 (14)
Juve Stabia 17 (12)
Padova 17 (14)
Carrarese 16 (14)
Entella 15 (14)
Mantova 14 (14)
Südtirol 13 (14)
Bari 13 (13)
Spezia 11 (14)
Sampdoria 10 (13)
Pescara 9 (14)