Union Brescia, Pasini rompe gli indugi: pronta la trattativa con Cellino per Torbole

L’Union Brescia si appresta a fare un ulteriore passo per lo sviluppo a 360° del progetto nato in estate dopo il fallimento della società guidata da Massimo Cellino. Il patron Giuseppe Pasini, mettendo da parte le discussioni e le ripicche con l’ex numero uno, ha rotto gli indugi e - con il benestare dei soci e del CdA – ha avviato un’interlocuzione con l’imprenditore sardo per il futuro del centro sportivo di Torbole Casaglia per cercare di acquisirlo e patrimonializzare il club.

Lo riferisce Il Giornale di Brescia sottolineando come il segnale di svolta sia stata la ricognizione alla struttura fatta da Pasini in persona nei giorni scorsi. La trattativa sarebbe pronta a entrare nel vivo con la messa a punto di un’offerta che comprenderà anche la possibilità di tornare a utilizzare la ‘V’ sulle maglie senza correre rischi giudiziari, con la cifra che dovrebbe aggirarsi sui 4 milioni di euro. Se la trattativa andrà a buon fine, e qui la cautela è d’obbligo visti i rapporti fra l’ex e la nuova proprietà, l’imprevedibilità di Cellino e la portata dell’operazione, la prima squadra o il settore giovanile – o anche entrambe – potrebbero traslocare nel centro sportivo già in questa stagione.

L’acquisto del Centro Sportivo di Torbole potrebbe anche essere la spinta decisiva per far decollare e accorciare i tempi dei tanti progetti relativi al settore giovanile che dovrà essere una parte fondante del nuovo Union Brescia per cucire i rapporti con il territorio.