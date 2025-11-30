Monza, Bianco: "Al Menti è difficile per tutti, giusto revocare il calcio di rigore"

Il tecnico del Monza Paolo Bianco ha commentato la prestazione dei suoi nel post-partita, concentrandosi sulla necessità di maggiore cinismo e sulla lettura tattica che ha portato all'ingresso in campo di Andrea Petagna, rivelatosi un cambio chiave: "Visto il risultato è stato un cambio fondamentale. La gara richiedeva la sua fisicità. Non giocava da tanto e non aveva i 90' sulle gambe. Mi aspettavo un ingresso così. Faccio i complimenti a tutti. Prendere insulti è quasi bello: rappresenta il vero calcio, sentire il pubblico che ci crede e da' l anima davvero. Come tante squadre che sono passate qui, anche noi abbiamo sofferto. Peccato per le nostre opportunità nel finale non sfruttate.

Dalla gara di oggi, mi porto tante cose positive a casa. La squadra è stata in partita tutti i 90'.Cosa è mancato? Nel primo tempo siamo stati poco attivi nel mantenere il palleggio, poi abbiamo fatto scelte troppo frettolose e rapide. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio. La B è un campionato unico e bello: tutto può succedere. In questo campo cambia tutto: campo sintetico, piccolo, col pubblico che spinge dall'inizio alla fine e lo senti addosso. Rigore revocato? Ravanelli va in scivolata, toglie la palla all'avversario. A mio avviso non era neppure da rivedere. Mi sembra molto chiara come situazione "