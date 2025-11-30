Juve Stabia, Abate: "Punto preziosissimo, con il nostro pubblico c'è un'energia diversa"

Nel post partita il tecnico delle vespe Ignazio Abate ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi, pur mantenendo la calma sul controverso tema arbitrale, un segnale di maturità e concentrazione sugli aspetti di campo: "Penso che oggi abbiamo fatto di tutto per rispettare le decisioni del direttore di gara. Parlando della partita sono felice e soddisfatto. Abbiamo difeso con ordine e questo è un fattore molto, molto importante se vogliamo continuare a crescere e migliorare il nostro livello. Parlando della partita sono felice e soddisfatto della prestazione di tutti. So quali sono le problematiche, la fatica durante la settimana e i sacrifici di ognuno di noi. Forse meritavamo di stare avanti già al primo tempo. La squadra non c'è mai stata a perdere questo match :abbiamo recuperato e ripreso la capolista ben 2 volte. È un campionato difficile: serve ora trovare continuità. Qualcosa di negativo? Oggi abbiamo sfidato una squadra fortissima, basta vedere i loro cambi. Hanno gamba ed intensità, con giocatori di livello.

È una squadra che ha tutto per arrivare in fondo: ben allenata ed organizzata. Felice di aver chiuso in crescendo. Abbiamo preparato bene la partita anche se tra primo e secondo tempo ci sono state grandi differenze. Oggi la mia squadra ha dimostrato tanta identità. Dobbiamo giocare ancora tanto: ho visto voglia, passione ed intensità sempre. Oggi mi tengo stretto questo punto. È un campionato troppo imprevedibile e complicato. Qui in casa giochiamo davanti il nostro pubblico. c'è una energia diversa!"